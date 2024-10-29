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MotoTanya İçin Anma Töreni

MotoTanya İçin Anma Töreni
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Milaslı moto-vlogger CohoMoto, motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus fenomen Tatyana Ozolina için duygusal bir anma töreni düzenledi. Kaza yerine çiçek ve kask bırakan CohoMoto, onun anısını yaşatmaya kararlı olduğunu belirtti.

Muğla'nın Milas ilçesinde 21 Temmuz 2024 tarihinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus motosiklet fenomeni Tatyana Ozolina, bilinen adıyla "MotoTanya," için Milaslı moto-vlogger CohoMoto'dan anlamlı bir anma gerçekleştirildi.

CohoMoto, Ozolina'nın anısını yaşatmak adına kaza yerine çiçek ve kask bırakarak, bu dokunaklı anları sosyal medya üzerinden paylaştı. CohoMoto yaptığı açıklamada, "Tatyana, motosiklet tutkusu ve özgür ruhuyla birçok kişiye ilham verdi. Onun bıraktığı izleri unutturmamak ve bu tutkuyu yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

CohoMoto'nun bu anlamlı jesti, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Motosiklet camiasından pek çok kişi ve Tatyana'nın yakınları bu anmayı destekleyerek, genç fenomenin bıraktığı izleri bir kez daha hatırlamış oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Yerel Yaşam Milas Olay Spor Kaza

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