Motosiklette Artçı Binen Köpek Görenleri Şaşırttı

Motosiklette Artçı Binen Köpek Görenleri Şaşırttı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir motosiklete artçı olarak binen köpek, o anları kaydeden vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olay, görenleri hem şaşırttı hem de neşelendirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motora artçı olarak binen köpek görenleri hem şaşırttı hem de neşelendirdi. O anları bir başka araçta olan vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi 26 Kasım caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir motosikletin üzerinde artçı olarak binen köpek görenleri hem şaşırttı hem de neşelendirdi. Motorla uzun süre seyir halinde olan köpek bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
