Pendik'te motosikletli kuryeyi ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası

Pendik'te, motosikletli kuryeyi iki araç arasında sıkıştırarak ağır yaralayan sanık Vedat Kızıl "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye Fatih Ferah arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırarak uzaklaşmak istedi. Duruma öfkelenen Kızıl, otomobiliyle motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli kurye Fatih Ferah, öndeki çekici ile Vedat Kızıl'ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Motosikletli kuryeyi çarparak ağır yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen duruşmaya tutuklu Vedat Kızıl, müşteki Fatih Ferah, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"Hastalığım sebebiyle ceza ehliyetim ya yoktur ya da azalmıştır"

Son sözü sorulan tutuklu sanık Vedat Kızıl, "Gelen raporda aleyhime olanları kabul etmem. Eski tespitler nazara alınarak rapor verilmiştir. Benim olay anında hastalığım manik evresi aktifti, bu nedenle olayla ceza ehliyetim ya yoktur ya da azalmıştır. Son sözünde ise, mütalaayı kabul etmiyorum. İddia edilen suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Yaşanan olay için çok üzgünüm. Fakat bu olay benim iradem dışında gerçekleşen birçok olayın peşi sıra gelen olay olarak meydana gelmiştir. Üzgünüm" dedi.

"Sadece insanlık yaptım"

Mağdur Fatih Ferah ise, "Ben sadece insanlık yaptım. Karşılığında böyle bir olay oldu. Sanığın cezalandırılmasını isterim" dedi.

Müebbet hapis cezası indirim ile 7 yıl 9 aya düştü

Mahkeme, sanığın eylemini kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirerek ilk aşamada müebbet hapis cezası verdi.

Eylemin teşebbüs aşamasında kalması, olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının kesin olarak tespit edilememesi ve sanık lehine uygulanan haksız tahrik ile takdiri indirim hükümleri dikkate alınarak cezada indirime gidildi. Yapılan indirimler sonucunda sanık Vedat Kızıl, " kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL