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Motosikletli Kurye Depreme Yakalandı: Anbean Kayıt Altına Aldı

Motosikletli Kurye Depreme Yakalandı: Anbean Kayıt Altına Aldı
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Sakarya'da depreme motosikletle yakalanan bir kurye, panik anlarını saniye saniye kaydederek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan çevre illere kadar geniş bir alanda hissedildi.

Sakarya'da depreme motosiklet üzerinde yakalanan bir kurye panik anlarını saniye saniye kaydetti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan ve çevredeki vatandaşların uyarısı ile deprem olduğunu anlayan kurye, "Deprem oluyormuş, hiç anlamadık yolda" ifadeleri ile yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Bu sırada bir kurye ise Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde motosiklet üzerinde hareket halinde depreme yakalandı. Panik anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, ne olduğunu anlayamayan kuryeyi çevredeki vatandaşların uyardığı ve daha sonrasında yaşanan diyaloglar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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