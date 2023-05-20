Motosikletli grup 19 Mayıs'ta şehitlikte dua etti

222 Eskişehir Motosiklet Derneği'nin 267 üyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Hava Şehitliğindeki kabirleri ziyaret ederek bol bol dua etti.

222 Eskişehir Motosiklet Derneği'nin 267 üyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Hava Şehitliğindeki kabirleri ziyaret ederek bol bol dua etti.

222 Eskişehir Motosiklet Derneği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Türk bayrağı ile süslenen 267 motosiklet ile şehitliği ziyaret eden dernek üyeleri, burada bulunan kabirler başında dua etti. Özel günde anlamlı bir hareketle şehitleri yad eden 222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyeleri daha sonra konvoy ile bayramı doyasıya kutladı. - ESKİŞEHİR