Haberler

Motosikletle Umre Hayalini Gerçekleştiren Adam: 15 Bin Kilometre Yol Aldı

Güncelleme:
Konya'da motosikletle umre yapmak isteyen Ali Kasaplargil, vefat eden babasının hayalini tek başına gerçekleştirerek 15 bin kilometre yol kat etti. 28 gün süren yolculuğunun ardından mutlu bir şekilde evine döndü.

Konya'da babasıyla beraber motosikletle umreye gitme hayali olan adam, babasının vefat etmesi üzerine hayalini kendi gerçekleştirdi. 7 bin 500 kilometrelik yolu, 15 bin kilometreye çıkmasına rağmen pes etmeden devam ederek umre yapıp 28 gün sonra evine döndü.

Konya'da gayrimenkul danışmanlığı yapan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Kasaplargil, vefat eden babasıyla hayali olan motosikletle umreye gitmek için hazırlıklara geçen ay başladı. Kasaplargil, motosikletinin bakımlarını yapıp hazırlıklarını tamamladı. 30 Eylül günü sabah saatlerinde çocuklarını okul servisine bindirip yakınlarıyla vedalaşan Kasaplargil, motosikletinin son kontrollerini yaparak 7 bin 500 kilometrelik yola çıktı. Irak üzerinden kendisine geçiş izni verilmeyen Ali Kasaplargil, İran üzerinden gidiş dönüş yolunun 15 bin kilometreye çıkmasına rağmen pes etmeden yola devam etti. Umre ibadetini yerine getiren Kasaplargil, 28 gün sonra evine döndü.

"15 bin kilometreye yakın bir yol yaptık"

Yolculuk hakkında konuşan Ali Kasaplargil, "Elhamdülillah Rabbim inşallah kabul eder. Gittik geldik çok şükür. Tabii niyetimiz 7 bin 500 kilometreydi ama Irak üzerinden bizi almadıkları için şu anda 15 bin kilometreye yakın bir yol yaptık. Çok güzel bir yolculuktu, evet zorlukları çok fazla ama elhamdülillah bir o kadar güzel oraları görmek, Mekke ve Medine'de motosikletle gezmek çok güzel anlatılmaz" dedi.

"Ev sahipliği yapan herkesten Allah razı olsun"

Ali Kasaplargil, "Dönüşte de böyle bir karşılama beklemiyordum. Sağ olsunlar ailemden, eşimden, dostumdan, arkadaşlarımdan, sosyal medyada görüp beni karşılayanlardan çok mutlu oldum gerçekten. İsteyen herkes, her zaman sosyal medyadan da bana ulaşabilir. Gitmek isteyen çok kişi var, inşallah onlara da elimden geldiği kadar yardımcı olurum. İçim huzurla dolu elhamdülillah. Aynı zamanda çok mutluyum. Bir tarafta gönlüm buruk, Mekke'yi Medine'yi orada bıraktım geldim ama bir taraftan da 28 gündür görmüyorum ailemi geldim gördüm çok şükür o beni çok mutlu etti. Biraz duygusalım tabii, elhamdülillah beni takip eden, hiç tanımadığım insanlarla tanıştım doğuda, İran'da, Mekke'de, Medine'de, Riyad'ta bana ev sahipliği yapan herkesten Allah razı olsun. Şayet eğer ki geç kalmış olmasam her ilde beni bekleyenler vardı, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
title
