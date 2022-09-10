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Son dakika haberi | Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Yerel Haberler

Son dakika gelişmesine göre Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Adana'da bir kişinin motosikletinin önünü kaldırarak trafikte devam etmesi görenleri hayrete düşürdü Adana'da bir kişinin motosikletinin önünü kaldırarak trafikte devam etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Adana'da bir kişinin motosikletinin önünü kaldırarak trafikte devam etmesi görenleri hayrete düşürdü

ADANA - Adana'da bir kişinin motosikletinin önünü kaldırarak trafikte devam etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Çukurova ilçesindeki en işler bulvarlardan biri olan Turgut Özal'da bir gencin seyir halindeyken motosikletin önüne kaldırıp gitmesi dikkat çekti. Genç diğer sürücülerin şaşkın bakışlara arasında önü kaldırdığı motosikletin koltuğuna ayaklarıyla basarak devam etmesi tehlikeyi artırdı. Genç kimseye aldırış etmeden bulvarda ölümüne yolculuğa devam etti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Yerel

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