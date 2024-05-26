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Motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye attılar

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Iğdır'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan kişiler hem o anları hem de kendilerini takip eden polisleri sosyal medyada paylaştılar.

Motosikletle akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar...O anlar kamerada

IĞDIR - Iğdır'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan kişiler hem o anları hem de kendilerini takip eden polisleri sosyal medyada paylaştılar.

Motosiklet kaza oranların fazla olduğu Iğdır'da sürücüler her gün yeni bir kazaya davetiye çıkarıyorlar. Şehirde büyük çoğunluğu ehliyeti olmayan bir grup motosiklet sürücüsü trafikte motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atmaya devam ediyorlar. Bazı motosiklet sürücüleri yaptıkları hareketlerin görüntülerini bir marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşıyorlar. Yapılan bir paylaşımda da bir motosiklet sürücüsü ehliyeti, kaskı ve plakası olmadığı için kendisini takip eden polisleri atlatırken o anları da sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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