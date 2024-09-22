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Motosikletin Minibüse Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile minibüs arasında yaşanan kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza 'geliyorum' dedi: Motosiklet minibüse böyle çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile minibüs çarpıştı. Göz göre göre 'geliyorum' diyen kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Burmahancı caddesinde meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve göz göre göre gelen kazaya ait görüntülerde ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşak sisteminde servis aracına çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüde motosikletin minibüse çarpma anı yer alırken adeta göz göre göre "kaza geliyorum" dedi. Ekipler kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Motosikletin Minibüse Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Yerel

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