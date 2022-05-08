GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Bilecik'te seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

BİLECİK Bilecik'te seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 11 BC 520 plakalı motosiklet, Eski Otogar Kavşağı'na geldiği esnada kavşak içinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tuna Ş.'ye çarptı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.