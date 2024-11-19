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Motosiklet ve Kamp Tutkusu Düğünde Buluştu

Motosiklet ve Kamp Tutkusu Düğünde Buluştu
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Adana'da motosiklet tutkunu Doğan Mevlüt ve kamp tutkunu Feyza Esra Cansız çifti, düğün salonuna çadır kurarak kamp alanına çevirip, motosikletle düğün salonuna girdi. Çift, düğünlerini tutkularını yansıtan bir konseptle kutladı.

Adana'da evlenen çift, düğün salonuna çadır kurup kamp alanına çevirirken düğüne motosiklet ile geldi.

Motosiklet tutkunu Doğan Mevlüt (31) ve kamp tutkunu Feyza Esra Cansız (27) çifti birbirini severek evlendi. Çift, geçtiğimiz gün dünyaevine girerken önce düğün salonunun ortasına kamp çadırı kurdu; daha sonra Doğan Mevlüt, motosikletle düğün salonuna girip kamp sandalyesinde oturan eşi Feyza Esra'nın etrafında motosikletle tur attı.

"Artık eşimle birlikte geziyoruz"

Gönüllerince eğlenen çift, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Doğan Mevlüt Cansız, "10 yıldır motosiklet sürmekteyim. Motosiklet sürmek, kamp yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Eşimle tanıştığımda motosiklete karşıydı ama artık birlikte geziyoruz" dedi.

"Dünyayı gezmek istiyoruz"

Feyza Esra Cansız ise düğününden çok keyif aldığını anlatarak, "Birlikte güzel yerlere gidip kamp yapmak istiyoruz. Önce motosiklet ile ülkemizi dolaşmak sonra da yurt dışına çıkıp dünyayı gezmek istiyoruz. Düğünde de öyle bir konsept yaptık. Çok eğlendik ve bizim için tutkumuzu yansıtan bir şeydi. Çadırımızla, motosikletimizle güzel bir konsept düzenledik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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