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Motosiklet ve bisiklet sürücülerinin karıştığı kaza kamerada

Motosiklet ve bisiklet sürücülerinin karıştığı kaza kamerada

Yerel Haberler

Motosiklet ve bisiklet sürücülerinin karıştığı kaza kamerada Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Çorum'da seyir halindeki elektrikli motosiklet, bisiklete çarptı.

Motosiklet ve bisiklet sürücülerinin karıştığı kaza kamerada

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ÇORUM - Çorum'da seyir halindeki elektrikli motosiklet, bisiklete çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasında seyir halinde olan bisiklet sürücüsü kontrolsüz şekilde dönmeye çalıştığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan F.D. yönetimindeki elektrikli motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücüde yere düşerek yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü tedavi edilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Çorum Yerel Haberler

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