Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince deprem motosiklet uygulamaları sıklaştırıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından deprem bölgesi Adıyaman'da, meydana gelen ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarının önüne geçebilmek adına kent merkezinde denetim yapıldı. Birçok farklı noktada motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 62 motosikletin kontrolü gerçekleştirildi. İncelenen 62 motosikletten 16'sının sürücüsüne polis ekiplerince para cezası uygulandı. - ADIYAMAN