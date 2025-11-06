Haberler

Motosiklet Tutkunu Genç Kazalara Rağmen Motor Sevdasından Vazgeçmiyor

Motosiklet Tutkunu Genç Kazalara Rağmen Motor Sevdasından Vazgeçmiyor
Güncelleme:
Mersin'de motosiklet tutkunu Buğra Türkmen, bir yıl içinde üç kez kaza geçirmesine rağmen motor sevgisini sürdürüyor. Yaşadığı kazalardan ders çıkararak, sosyal medya üzerinden içerikler üretmeye devam ediyor.

Mersin'de peş peşe kaza geçiren motosiklet tutkunu genç, yaşadığı talihsizliklere rağmen motor sevdasından vazgeçmedi.

25 yaşındaki motosiklet tutkunu Buğra Türkmen, bir yıl içinde peş peşe yaşadığı kazalara rağmen motor tutkusundan kopamadı. Sosyal medyada içerikler üreten Türkmen'in son kazası dahil tüm kaza anları anbean kask kamerasına da yansıdı. İlk kazasında dönüşün yasak olduğu bir noktada bir otomobilin aniden manevra yapması sonucu sıkışan Türkmen, hafif yaralanmalarla kazayı atlattı. Ancak asıl büyük talihsizlik ikinci kazada yaşandı. Ara sokaktan çıkan bir otomobile çarpan Türkmen'in motosikleti pert oldu. Bir süre motosikletsiz kalan genç, yeniden bir motosiklet satın aldı. Ancak bu kez de Yeni motosikletiyle daha ilk haftasında, yolda fark edilmeyen küçük bir yağ birikintisine ön tekerin denk gelmesiyle kayıp düştü. Arka arkaya yaşanan kazaların ardından Türkmen, motor sevdasından vazgeçmeyeceğini söyledi.

"Bu benim kamerama yansıyan üçüncü kazam oldu"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan motosiklet sürücüsü Buğra Türkmen, yaşadığı talihsizliklerin peş peşe geldiğini belirterek, "Bu benim kamerama yansıyan üçüncü kazam oldu. İlk kazamda, dönüşün yasak olduğu bir yolda bir otomobil aniden dönünce beni sıkıştırdı ve kaza yaşadım. İkinci kazamda ise dikkatsiz bir sürücü, ara sokaktan çıkarken otomobiline çarpıştım. O kazada motorum pert oldu. Yine para biriktirerek yeni bir motor aldım. Yeni motoru aldıktan daha bir hafta oldu ve üçüncü kazamı gerçekleştirdim. Düz yolda giderken yerde küçücük bir yağ birikintisine ön tekerim denk gelince kayarak düştüm" diye konuştu.

"Motosikletten asla vazgeçmiyorum"

Türkmen, sosyal medyada içerik ürettiğini ve peş peşe gelen bu talihsiz olayların 'kem gözlülerin nazarı' olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Sosyal medyaya içerik ürettiğimden beri üzerimde kem göz mü var anlamadım. Yine de bunlara rağmen motosikletten asla vazgeçmiyorum. Bu motorumu da tamir ettirip motosiklet sürmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


