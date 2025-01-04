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Motosiklet Tutkunu Ahmet'ten İlginç Doğum Günü Kutlaması

Motosiklet Tutkunu Ahmet'ten İlginç Doğum Günü Kutlaması
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Hatay'da motosiklet tutkunu Ahmet Hamderi, 27. doğum gününü 'Bugün benim doğum günüm, kutlamak istiyorsan korna çal' yazılı kartonu ile trafikte kutladı. Diğer sürücülerin sempatik tepkileriyle karşılaşan Hamderi, eğlenceli anlar yaşadı.

Hatay'da motosiklet tutkunu Ahmet Hamderi, 27'nci yaş gününü "Bugün benim doğum günüm, kutlamak istiyorsan korna çal" yazılı kartonla trafiğe çıkarak kutladı. Hamderi'nin trafikte insanların sempatik tavırlarıyla karşılaştığı anlar ilgi odağı oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ahmet Hamderi, 1 Ocak'ta 27'nci yaş gününü kutlamak için ilginç bir yöntem seçti. Motosiklet tutkunu olan Hamderi, 'Bugün benim doğum günüm, kutlamak istiyorsan korna çal' yazılı kartonu sırtına asarak trafiğe çıktı. Trafikte diğer sürücülerin ilgi odağı olan Hamderi, fotoğraf çekenler ve kornaya basanların sempatik tavırlarıyla karşılaştı.

"Doğum günüm olduğu için böyle bir çılgınlık yapayım dedim"

Doğum gününde unutulmaz bir anı yaşadığını dile getiren Ahmet Hamderi, "Benim 1 Ocak doğum günümdü. Evde oturup sosyal medya geziniyordum. Bu tarz videolar izlediğim için bir de ben çekerim diye düşündüm. Doğum günüm olduğu için böyle bir çılgınlık yapayım dedim. Trafiğe çıktım. Böyle tepkiler beklemiyordum. Trafiğe çıktığımda fotoğraf çekenler oldu, kornaya basanlar haddinden fazla oldu. Bayağı eğlenceli bir şey oldu ve gayet güzeldi. Kartonun üzerine, 'Bugün benim doğum günüm, kutlamak istiyorsan korna çal' diye yazdım. Kartona yazmıştım. Kartonla ortalama 2 saat gezdim. Bazı bölgelerde ve ara sokaklarda gezdim. Tepkiler çok güzeldi. Bu kadar tepki olacağını beklemiyordum. Korna çalanlar, fotoğraf çekenler oldu, durdurup konuşanlar oldu ve numaramı isteyenler bile oldu. Güzel ve unutulmaz bir gün oldu. Bir dahaki doğum günüme daha değişik aksiyonlu güzel şeyler düşünüyorum. Depremden çıktık ve insanın bazen kendi kendine tek başına da olsa mutlu olmayı bilmeli. Biraz da olsa insanlarda gülümseme olmuştur" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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