Motosiklet tutkunlarından 2'nci el ekipman etkinliği

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir 222 Motosiklet Derneği tarafından trafikteki motosiklet sürücüleri için 2'nci el ekipman etkinliği düzenlendi.

Sıfır ekipmanlara ulaşmakta zorluk çeken motosiklet tutkunları için Eskişehir 222 Motosiklet Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. 2'nci el ekipman ve motosiklet parçalarının alıcılara sunulduğu etkinliğe, Eskişehir ve çevre illerden yaklaşık 300 motosikletçi katıldı. Etkinlik hakkında konuşan Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, "Sıfır ekipmanların pahalı olmasından dolayı dernek olarak 2'nci el ekipman etkinliği yaptık. Elinde kullanılmayan ve kenarda duran ekipmanları bulunan arkadaşlarımız eşyalarını buraya getirdi. Burada belli bir ücret dahilinde sattılar. Amacımız riski minimuma indirmek. Kask, mont, pantolon, çizme, koruyucu eldivenler, bel korseleri bazı egzoz ve motosiklet parçaları uygun fiyata değerlendirildi. Şehir dışından da gelen motosikletçi arkadaşlarımız oldu" dedi. - ESKİŞEHİR