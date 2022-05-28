Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı - Haberler

Afyonkarahisar'da polis tarafından motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezinde oluşturulan çok sayıda uygulama noktasında motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken, ayrıca araçların teknik donanım ve tertibatlarının da mevzuata uygun olup olmadığına bakıldı. Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel