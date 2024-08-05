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Motosiklet Tamircileri: İş Yoğunluğu Yılın Her Döneminde Sürüyor

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosiklet tamircileri, artan sayı ve kullanımlar sebebiyle işlerindeki yoğunluğun yılın her döneminde devam ettiğini belirtiyorlar. Pandemi döneminden sonra motosiklet kullanıcılarında artış olduğunu söyleyen tamirciler, motosikletin şehir trafiğinden kurtulmak ve daha ekonomik ulaşım sağlamak için tercih edildiğini ifade ediyorlar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde önceleri sadece yaz aylarında iş yoğunluğu artan motosiklet tamircileri, artan sayı ve kullanımlar sebebi ile işlerindeki yoğunluğun yılın her döneminde sürdüğünü belirtiyorlar.

Normalde yaz aylarında işlerinin yoğun geçtiğini belirten motosiklet tamircisi Berkay Çelik, pandemiden sonra motosiklet kullanan kişi sayısından önemli derecede artış olması sebebiyle kış aylarında da yoğun çalıştıklarını söyledi.

Şehir trafiğinden kurtulmak ve daha ekonomik ulaşım sağlamak için vatandaşların motosiklete yöneldiğini ifade eden Berkay Çelik; "Pandemi döneminden sonra motosiklet kullanıcılarında artış oldu. Gerek kışın gerek yazın insanların alternatif araç arayışları sonucunda motosiklete daha fazla yöneldiklerini gördük. Motosiklet sayısı da önemli ölçüde artında işlerimiz de aynı oranda arttı. Yedek parça satışlarımızda artış oldu. Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da artık yoğun olarak çalışıyoruz. Bu dönemlerde insanların gerek toplu taşıma araçlarından gerek diğer araçların haricinde motosiklete daha fazla yöneldiğini, şehir trafiğinden daha çok kurtulmak için iyi bir alternatif araç olarak motosiklet olduğunu gözlemledik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Bozüyük Bilecik Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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