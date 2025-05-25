Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Hareketleri Kamerada

Trafikte ölüme davetiye çıkartan motosiklet sürücüsü kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'da trafikte motosikletin üzerinde tehlikeli hareketler yapan sürücü ölüme davetiye çıkarttı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar o anları saniye saniye görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine uzanarak ilerlemeye çalıştı. Araçların yanında tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne diğer araçlardaki vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi. O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının yükselmesinin ardından trafikteki motosiklet artışı sebebiyle denetimlerini arttırdı. Ekipler motosiklet sürücülerine yönelik sık sık denetimler gerçekleştiriyor.