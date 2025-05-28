Motosiklet Sürücüsü Otomobille Çarpıştı, Yaralandı
Erzincan'da bir motosiklet sürücüsü, otomobille çarpışarak yaralandı. Olay, İnönü Mahallesi 29. sokakta meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
ERZİNCAN - Erzincan'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Erzincan İnönü Mahallesi 29. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S.Ç. idaresindeki 24 ACC 034 plakalı otomobil ile 04 AAL 876 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.H.A. yola savrularak yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel