Motosiklet Sürücüsü ile Yaya Arasındaki Nazik Yol Verme Olayı Viral Oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaya geçidinde yaşanan yol verme videosuyla viral olan motosiklet sürücüsü Erdem Çınar, o anları anlattı.

Çerkezköy ilçesinde bir motosiklet sürücüsü Erdem Çınar ile yaya arasında yaşanan nazik yaya geçidi önceliği tartışması empati ve trafik bilincine yönelik olumlu bir örnek olarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Yaya ile arasında yaşanan nazik yol verme olayını anlatan motosiklet sürücüsü Erdem Çınar, "Çerkezköy'de oturuyorum. Sosyal medyaya içerik üretiyorum. Kendimce videolar çekiyorum. Yaşadığım olayda, gün içerisinde iş yerinden çıkıp eve giderken karşılaştığım güzel bir olay vardı. Yaya geçidinde bir abimiz ilk önceliği bana tanıdı. Ben de önceliği ona tanıdığım zaman aramızda ufak anlaşmazlık oldu. Kendisi bana 'sen geç' dedi. Ben de ona yol verince güzel bir içerik çıktı" dedi.

"Yaya geçidinden geçerken dikkatli olun"

Sürücülerin ve yayaların yaya geçidinden geçerken dikkatli olmasını isteyen sürücü Çınar, "Benim yaşadığım olay gibi sürücüler ve yayalar da gün içerisinde aynı olayı yaşayabilirler. Hem sürücülerin hem yayaların daha dikkatli olmasını temenni ediyorum. Trafikte sürücülerin ve yayaların motosiklet kullanıcılarına karşı daha duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ