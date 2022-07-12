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Motosiklet sürücülerinden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Motosiklet sürücülerinden örnek davranış

Adana'da motosiklet sürücüleri yolda bozulan otomobili yaklaşık 10 kilometre ayaklarıyla iterek tamirciye ulaştırdı.

Adana'da motosiklet sürücüleri yolda bozulan otomobili yaklaşık 10 kilometre ayaklarıyla iterek tamirciye ulaştırdı.

Adana'nın Karataş ilçesinde motosiklet tutkunları örnek bir davranış sergiledi. 3 motosiklet sürücüsü, geçtiğimiz gece 9 günlük bayram tatili için Kırşehir'den Adana'nın Akdeniz'e kıyı ilçesi Karataş'a gelen ailenin Aracı ilçeye yaklaşık 10 kilometre kala bozuldu. Motosiklet tutkunları aileyi çaresiz bırakmamak için örnek bir davranış sergiledi. 3 motosiklet sürücüsü arızalı aracı 10 kilometre boyunca ayakları ile iterek tamirciye ulaştırdı. Arkadaşları da bu anları kask kamerası ile kaydetti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Kırşehir Karataş Adana Yerel Haberler

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