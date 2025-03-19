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Motosiklet Paspası Çalan Şüpheli, Hasta Bebeğe Bağış Yaptıktan Sonra Şikayetten Kurtuldu

Motosiklet Paspası Çalan Şüpheli, Hasta Bebeğe Bağış Yaptıktan Sonra Şikayetten Kurtuldu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin paspasını çalan şüpheli, işyeri sahibinin hasta bebeğe 5 bin lira bağış yapma şartıyla şikayetten vazgeçmesi sonucu serbest kaldı.

Zonguldak'ın motosikletinden paspası çalınan işyeri sahibi, hasta bebeğin hesabına 5 bin liralık bağış yapması sonucu şikayetinden vazgeçti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir işyerinin önündeki motosikletin paspasını çalan şüpheli Ö.B., güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı. Geçen aylarda yaşanan olayda hakkında işlem başlatılan şüpheli, mağdurun dikkat çeken şartı üzerine şikayetten kurtuldu.

Olay, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde yaşandı. İşyerinin önündeki merdivenlere oturarak 42 dakika boyunca etrafı kolaçan eden Ö.B., çevrede kimsenin olmadığını fark edince motosikletin paspasını çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işyeri sahibi Okan Ummak, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

5 bin liralık şikayetten vazgeçti

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Ö.B. hakkında işlem başlatıldı. Ancak motosikletin sahibi Okan Ummak, ilçede tedavi gören Eliz Karaca isimli bebeğin valilik onaylı yardım hesabına 5 bin TL bağış yapılması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Şüpheli Ö.B., belirlenen miktarı bebeğin babası Kerem Karaca'nın valilik onaylı hesabına yatırarak dekontunu arabulucu aracılığıyla Ummak'a ulaştırdı. Ummak da bunun üzerine şikayetinden vazgeçti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıokkes bartik:

düşünce çok iyi ve başarılı bazı suçlarda böyle davranışla ihtiyacı olana yardım yapılabilir

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