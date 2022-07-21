Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu - Haberler

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Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikiz kardeşi ile geçirdikleri motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Furkan Y.'nin organları 3 hastaya umut oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikiz kardeşi ile geçirdikleri motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Furkan Y.'nin organları 3 hastaya umut oldu.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan Y. (25) yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burhan B. (26) yönetimindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Burhan B. ile Furkan Y. ve arkasında oturan ikizi Ferhat Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan Burhan B. ile Ferhat Y. taburcu edildi. Furkan Y. yoğun bakım servisindeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin, organları ailesinin onayıyla bağışlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinden organ alım ekibi İnegöl'e geldi. Ekiplerce 5 saat süren operasyon sonucu karaciğer ve 2 böbreği alındı. Özel koruma kaplarına konulan organlar Bursa ve Çanakkale'ye götürüldü.

"Organlarıyla pek çok hastaya umut oldu"

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Kazım Şenol, "Merhumun ailesine teşekkür ediyoruz. Operasyon başarılı geçti. Kaza sonucu genç, hayatını kaybetti. Ama organlarıyla pek çok hastaya umut oldu. Uludağ Üniversitesi'nde hastamıza karaciğeri takacağız. İki böbreği de Çanakkale ekibi aldı. Çanakkale'de organ nakli yapılacak. Üç hastaya organlar takılacak" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uludağ Üniversitesi İnegöl Bursa Yerel Haberler

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