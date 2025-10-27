Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hilal Kahreman, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda Hilal Kahreman (22) yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç kız ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kahreman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden bu yıl mezun olan genç kız için Şirinevler Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kahreman'ın naaşı, 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Genç kızın cenaze töreninde ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Kahreman'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK