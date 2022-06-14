Motosiklet kazalarının arttığı ilçede polis denetimlerini sıklaştırdı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son günlerde meydana gelen ölümlü motosiklet kazalarının ardından polis tarafından plakasız ve tescilsiz motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimler arttırıldı.

Bolvadin ilçesinde son haftalarda meydana gelen ve en son 26 yaşındaki bir gencin ölümü ile sonuçlanan motosiklet kazasının ardından polis ekipleri denetimleri arttırdı. Bolvadin Kaymakamlığının talimatı ile Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde plakasız ve tescilsiz motosikletler toplanmaya başlandı. Denetimlerde plakası olmayan motosikletlere el konularak otoparklara götürülmek üzere çekicilere yüklendi.

Denetimler ardından ilçede motosiklet satışı yapan mağazalardan birinin sorumlusu Fatih Totu, motosiklet satıcılarında alıcıların bir çoğuna fatura kestiklerini ancak alıcıların bu faturaları plaka çıkarmaktan kaçındıkları için almadıklarını ifade etti. Totu, "Motosikleti kullanırken kanunun ne gerektiriyorsa öyle kullanmaları gerektiğini söylüyor. Ama gençlerin bazıları ne kask ne de plaka kullanıyor. Ama ilerleyen zamanlarda kanun değişecek ve tescilsiz motosiklet satılmayacak. Motosikletler şase numaraları ile bize faturalandırıyor biz de bunları müşteriye faturalandırıyoruz ama onlar bazen faturalarını almıyorlar" dedi.