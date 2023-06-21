Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıKİLİS Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

KİLİS Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde K.A. yönetimindeki 79 AHH 786 plakalı otomobil ile A.G. idaresindeki 10 BV 630 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.G. yaralandı.

Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.