Motosiklet derneği kapalı alanlarda hâkimiyet dersi yaptı

Havaların ısınmasıyla birlikte turlara başlayacak 222 Eskişehir Motosiklet Derneği, kapalı alanlarda motosiklet hakimiyeti ve pro1 ileri sürüş eğitimleri veriyor.

Eskişehir'de Mayıs ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede artmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışı turlarına başlamaya hazırlanan 222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyelerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldığı resmi izinlerle Atatürk Stadyumu'nun kapalı otoparkında motosiklet hakimiyeti ve pro1 ileri sürüş eğitimleri vermeye başladı. Kış sezonunda da yapılan teorik dersler, tur hazırlıklarıyla birlikte yeniden yapılıyor. Trafiğe kapalı alanda tedbirli bir şekilde yapılan eğitimlere 22 yeni üye katıldı.

"Havaların güzel olmasından dolayı turlarımız yavaş yavaş tekrardan başlayacak"

Verilen eğitimlerle ilgili bilgiler aktaran 222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, Biz 222 Eskişehir Motosiklet Derneği olarak kış sezonunda resmi üyelerimize teorik dersler vermiştik. Havaların güzel olmasından dolayı turlarımız yavaş yavaş tekrardan başlayacak. Yurt içi ve yurt dışı turlarımız öncesinde de üyelerimize kapalı alanlarda motosiklet hakimiyeti ve pro1 ileri sürüş eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan almış olduğumuz resmi izinlerle Yeni Atatürk Stadyumu'nun kapalı otoparkında yapıyoruz. Burası trafiğe kapalı bir alandır ve bütün önlemlerimizi alıyoruz. Çalışma parkurlarımızın dışarısına bariyerler koyuyoruz, kursiyerlerimizin de bütün ekipmanları üzerlerinde oluyor. Kask, mont, eldiven, buff, ayakkabı ve pantolon gibi tüm ekipmanların olması lazım, bir tanesi bile eksik olursa almıyoruz. Şu an aramıza katılan 22 yeni üyemize kapalı alan motosiklet hakimiyeti eğitimi veriyoruz. Daha önceki üyelerimiz de bu eğitimi almışlardı" dedi. - ESKİŞEHİR