Motosiklet denetimleri sıklaştırıldı - Haberler

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Motosiklet denetimleri sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Motosiklet denetimleri sıklaştırıldı

Adıyaman'da, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde artan motosiklet kullanımı nedeniyle denetimler de yoğunlaştı.

Adıyaman'da, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde artan motosiklet kullanımı nedeniyle denetimler de yoğunlaştı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde motosikletler tek tek incelenirken sürücülerin ise evrak kontrolleri yapıldı. Polis ekipleri, yaşana bilecek kazaların önüne geçilebilmesi adına denetimlere aralıksız bir şekilde devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Denetleme, Adıyaman, Yerel, Haberler

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