Motorsiklet sürücülerinden serzeniş

Ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam 27 milyon 754 bin 948 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Bunlarında içinde 176 bin 729 motosiklet bulunuyor. Son yıllarda akaryakıt ve otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar vatandaşları motosiklet ve benzeri daha pratik olan araçlara yönlendiriyor.

Erzurum'da motosiklet tutkunu ve Demiratlar Motosiklet Kulüp Başkanı Yuşa Tosun, Erzurum'da motosiklet kullanımın son yıllarda arttığına dikkat çekerek," Şehrimizde şu anda resmi olarak trafiğe kayıtlı yaklaşık bin motosiklet bulunuyor. Sayımız gün geçtikçe de artıyor. Biz artık bir aileyiz. Bir çok vesile ile bir araya geliyoruz. Kamplar yapıyoruz, sürüş eğitimleri veriyoruz. Başta sürüş güvenliği olmak üzere motosikletlerin kullanımı ile alakalı paylaşımlar yapıyoruz. Son yıllarda otomobil ve benzeri araçların fiyatları yükselince insanlar motosiklet ve benzeri kullanımlara daha çok yöneldi. Özellikle esnaflarımızı oldukça rağbet ediyor. " dedi.

Tosun, ülkemizde artan motosiklet sayısı ile beraber sorunlarında beraberinden ve kendiliğinden geldiğini anlatarak, "Motosikletler artık trafiğin bir gerçeği. Sürücüler bunu bilmelidir. Elbette motosiklet kullanan arkadaşlarımızın başta güvenlik önlemleri ile birlikte hem sürüş esnasında hem de sonrasında yasal gerekleri yerine getirmesi gerekiyor. Ne yazık ki, ülkemizde bu anlamda ciddi sıkıntılar var. Sürücü belgesi alınması aşamasında ciddi eğitimler verilmeli ve sürücü hazır ise trafiğe çıkmalı" dedi. - ERZURUM