Motorlu Testere İle Odun Keserken Elini Kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda odun keserken motorlu testere ile elini kesti.

Olay İnegöl'ün kırsal Hamamlı mahallesindeki bir bahçede meydana geldi. Seyit S.(40) kendisine ait bahçede motorlu testere ile odun kesmeye başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elinden yaralandı. Eli parçalanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından özel araçla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA