'Motobike İstanbul 2023' motosiklet tutkunlarını ağırlayacak

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Motobike İstanbul 2023, 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde bir kez daha motosiklet tutkunlarını ağırlayacak.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Motobike İstanbul 2023, 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde bir kez daha motosiklet tutkunlarını ağırlayacak.

Quick Sigorta'nın, sigorta sponsorluğunu üstlendiği ve dünyanın önde gelen bisiklet & motosiklet markalarının yer aldığı fuarda, Quick Sigorta 219 nolu her zamanki standında yer alacak. Stant ziyaretçileri metaverse benzeri bir platformu deneyimleyip Quick Sigorta sanal treni ile keyifli bir yolculuğa adım atarlarken, Quick logolu dergi, kalem, ajanda, takvim gibi birbirinden özel hediyeler de katılımcılar ile buluşacak. Ayrıca, Quick Sigorta'nın avantajlı Motosiklet Sigortası ve Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili bilgiler verilecek, ziyaretçilerin merak ettikleri sorular yanıtlanacak. Quick Finans ekibi de fuarda yeni motosikletleriyle buluşmak isteyenler için kredi çözümleri üretmek üzere hazır olacak.

Türkiye'nin doğudan batıya en zor parkurlarında dolaşan Quick Routes ekibinin gezginleri Özgür ve Dilek Candar çifti, firmanın standında yaşadıkları seyahat serüvenlerini içeren kitaplarını imzalarken motosikletleriyle poz vermek isteyen dostlarını ağırlayacaklar.

50 şanslı kişiye fuar bileti hediye

Instagram üzerinden başlatılan kampanya ile @quicksigorta ve @quick_routes hesaplarını takip edip paylaşımı beğenen ve yorumda arkadaşını etiketleyen 50 kişi fuar bileti kazanma şansı yakalayacak. 23 Nisan Pazar saat 22.00 de yapılacak çekilişle talihliler belirlenecek.

Motobike İstanbul 2023: Bir fuardan çok daha fazlası

Türkiye'nin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı Motobike İstanbul'da ziyaretçiler en yeni modelleri yakından görme, fuara özel indirim ve kampanyalardan yararlanma fırsatını yakalayacaklar. Ziyaretçilerin de katılabileceği etkinliklerle festival havasında bir organizasyona dönüşen fuarda; dört gün boyunca ödüllü yarışmalar, sürpriz konuklar, DJ performansları, etkileyici motosiklet şovları yer alacak. Önceki yıllarda olduğu gibi interaktif oturumlar, söyleşiler, sunumların yer alacağı Motobike Academy özel programı da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. - ANKARA