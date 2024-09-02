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Modifiye tutkunları Kahramanmaraş'ta buluştu

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen Auto Fest festivalinde modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Festivalde desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları düzenlendi ve drift gösterisi yapıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen modifiye araç tutkunları Kahramanmaraş'ta buluştu.

Kahramanmaraş'ta ilk kez düzenlenen Auto Fest festivalinde modifiye tutkunları bir araya geldi. Türkiye'nin değişik illerinden gelen araba tutkunlarının buluştuğu festivalde desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları düzenlendi. Drift gösterisinin de yapıldığı festivale vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Modifiye araçların yerden yüksekliğinin en aza indirildiği basıklık yarışması da festivale renk katan bir diğer etkinlik oldu. Yere sıfır bir şekilde dizayn edilen otomobil, katılımcılar ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Otomobillere birbirinden farklı, güzelleştirme yöntemiyle tanınmış kişi olan Ünal Turan, "Ben bunu Kahramanmaraş'ta ilk defa gördüm çok da güzel oldu. Efsane bir etkinlik oldu tüm gençler bir araya geldik ve hep beraber bu işten keyif aldık. Kahramanmaraş gibi birçok ilimizde bu tarz etkinlikler yapılıyor, Kahramanmaraş burası kötü bir şey bekleyebilir misin, bayıldık buraya" dedi.

Festivale Adana'dan katılan ve dereceye giren Oral Güler ise, "Böyle güzel bir etkinlikte bizim de olmamız gerektiğini düşünerek buradaki halka drift şov yaptık. Bu işe gönül verdik, modifiyeli araç bir tutkudur. Tabi bu çocukluktan gelen bir hevestir. Biz de bu hevesle drift aracımızı hazırladık. Bu performansa dayanarak güzel bir etkinlik yaptık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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