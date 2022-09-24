Modada 'altın' gurur

Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 5'inci Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'ne, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Merve Dündar'ın başarısı damga vurdu. İzmirli Dündar, uluslararası alanda da çalışmalar yapan çok sayıda seçkin ismi geride bırakarak 'Yılın en iyi moda tasarımcısı' seçildi. Moda alanında verilen en prestijli ödüllerden birine ulaşan Dündar, 25 Ekim'de İstanbul'daki Dedeman Otel'de yapılacak gala gecesinde ödülünü alacak.

İzmir'de yaşayan Merve Dündar, lise döneminden itibaren modaya ilgi duymaya başladı. Yeni trendleri takip eden, boş vakitlerinde çizimler yaparak tasarımlar hazırlayan, okul çıkışlarında sergilere giden Dündar, bu merakını kısa sürede tutkuya dönüştürdü. Kariyerini de çok sevdiği moda alanında yapmaya karar veren Dündar, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü tercih etti. Üniversiteden başarıyla mezun olan Dündar, sektöre de hızlı bir giriş yaparak kendi markasını kurdu. Kişiye özel tasarımlarıyla kısa sürede fark atan Dündar, dünyaca ünlü markaların aradığı isim oldu. Popüler markalarla çalışan Dündar, İzmir'den uluslararası alana açılan pek çok çalışmaya imza attı. Gelinlik ve abiyenin yanı sıra günlük kullanıma uygun tasarımlar da hazırlayan Dündar, başarısını bir de ödülle taçlandırdı. Dündar, İstanbul'da faaliyet gösteren yapım ve organizasyon şirketi tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nin gala gecesinde, 'Yılın en iyi moda tasarımcısı' ödülünü alacak. Dündar, kurduğu markayla daha önce de 'Business International Press' tarafından 2018 yılında 'Uluslararası Business Akademi Ödülü'ne layık görmüştü.

"İzmir bana güç katıyor"

Yılın en iyi modacısı seçilmenin kendisine büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Dündar, büyük emekle sürdürdüğü çalışmaların karşılığını aldığını ifade etti. Yaptığı tasarımlar hakkında bilgiler veren Dündar, "Kişiye özel tasarımlar geliştiriyor, aynı zamanda bunların üretim ve pazarlamasını da yapıyorum. Koleksiyonlarımı, zaman kavramı olmadan, geleceğe yön verebilecek vizyonda hazırlıyorum. Kurduğum markam, global anlamda kalitesini gösterdi. Aynı zamanda Türk değerlerini moda dünyasına kazandırabilmek hedefiyle de şimdiye kadar birçok çalışma yaptım. Çalışmalarımı dünya standartları kalitesine dayandırarak yurt içi ve yurt dışında sürdürüyorum. En son yaptığım bir tasarım İsveç'e gönderildi. Bu projenin sunumları da İzmir'de gerçekleşti. Tüm çalışmalarımı doğup büyüdüğüm İzmir'de yapıyorum. Dünya genelinde birçok şehir gördüm ama İzmir'den ayrılmayı hiç düşünmedim. Çünkü İzmir bana motivasyon ve güç katıyor" dedi.

Kendine özgü renk ve kesimi var

Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tasarımlarım zamanın ötesinde, kendine özgü renk skalasına ve kesime sahip. Özellikle keçe ile yaptığım tasarımların, dünya üzerindeki sayılı çalışmalar arasında yer aldığını söyleyebilirim. Bu tasarımlar, ödül almamda da çok etkin rol oynadı. Ödülü İzmir'e getirdiğim için çok mutlu oldum. Bundan sonra da uluslararası alanda fark sağlayan, çağı yakalayan, geniş kitlelere hitap edebilecek tasarımlar yapmak hedefiyle çalışmalarımı sürdüreceğim. Ödül almak, beni hem mutlu etti hem de bundan sonra yapacağım çalışmalarda bana daha büyük sorumluluk yükledi. Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum."

Yeni Zelanda yününü odunla döverek farklı kumaşlarla birleştirmişti

İzmirli moda tasarımcısı Merve Dündar, keçe yapımında da kullanılan Yeni Zelanda yününü saatlerce odunla döverek farklı kumaşlarla birleştirip yepyeni bir kumaş elde etmişti Türk moda tasarımcısının kumaşı, dünya devi markalar Dolce&Gabbana ve Calvin Klein'e yeni tasarımlar için ilham kaynağı olmuştu. - İZMİR