Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Moda tasarım programı yılsonu sergisi ziyaretçileri bekliyor

Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı, alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı, alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Serginin açılışı; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel, davetli konuklar ve öğretim elemanları tarafından gerçekleştirildi.

Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun, Öğretim görevlileri Gülden Abanoz ve Çiğdem Dursun'un farklı derslerde öğrencilere yaptırmış oldukları tasarım ve ürünler, Düzce halkının görebilmesi adına 9 Haziran 2022 tarihine kadar Krem Park AVM'de sergilenecek.

Özellikle atık malzemelerden yapılan kıyafetlerin dikkat çektiği sergide, "Moda Sunum Teknikleri ve Ev Tekstili Tasarımı" derslerinde, bir tema üzerinden yola çıkarak ilham ve renk panoları hazırlandıktan sonra ortaya çıkan tasarımlar, "Moda Fotoğrafçılığı" dersinde öğrencilerin hazırladıkları moda dergi kapakları, "Moda Resmi ve İllüstrasyonu" dersi tasarım ve çizimleri ile "Giysi Tasarımı" dersi çizim ve ürünleri sergilendi.

Sergide, pandemi döneminde sıklıkla kullanılan maskelerden üretilen kıyafet tasarımı, sürdürülebilirlik dahilinde geri ve ileri dönüşeme dikkat çekmek adına büyük ilgi topladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi alışveriş Düzce Moda Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title