Mobil Vinçte Yaşanan İlginç Olay Kameralara Yansıdı

Mobil Vinçte Yaşanan İlginç Olay Kameralara Yansıdı
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Konya'da bir sanayi sitesinde mobil vinçle malzeme taşırken, bir kişinin vincin kancasına çıkması sonucu 10-15 metre havaya kaldırılması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Konya'da sanayi sitesi içerisinde malzeme taşımak için kurulan mobil vincin bir insanı taşıması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Karatay Sanayi Sitesi Kılınç Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden malzeme taşımak için mobil vinç kuruldu. Malzemelerin taşınmasının ardından çevrede bulunan bir kişi vincin kancasına çıkmak istedi. Bunun üzerine şahıs vincin kancasında bulunan ipe bağlanarak 10-15 metre havaya kaldırıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülülerde; vincin kancasında sallanan ve yükselen kişi görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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