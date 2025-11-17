MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin İlk Testi Başarıyla Tamamlandı

Makine Kimya Endüstrisi ( Mke ) TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin (YHSS) ilk atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi.

MKE'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başta olmak üzere farklı güvenlik birimlerinden 100'e yakın katılımcı canlı olarak takip ettiği belirtildi. Ayrıca faaliyette 8 farklı senaryoda taarruza geçen düşman dronlarının tamamı MKE TOLGA tarafından hedefe ulaşamadan bertaraf edildi. - ANKARA