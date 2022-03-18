MKE'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel klip - Haberler

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MKE'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel klip

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MKE'den 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel klip

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 107'nci yılı vesilesiyle özel bir video klip hazırladı.

ÇANAKKALE (İHA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 107'nci yılı vesilesiyle özel bir video klip hazırladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarında, "Çelikten ordulara karşı bağımsızlık ruhu ile bilenmiş Türk milletinin Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere al sancağımıza rengini veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadeleri ile paylaşıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Bağımsızlık, Çanakkale, Medya, Yerel, Haberler

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