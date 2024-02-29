Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın mitingi simitçilere yaradı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi simitçilere yaradı. Dün geceden bu yana simit pişiren fırıncılar, miting dolayısıyla normal günlerin 5 katı simit hazırladıklarını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğna'ın Aydın mitingi öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Güvenlik gerekçesi ile Aydın Kent Meydanı'n a giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Bu arada mitingin öğlen saatlerinde olması nedeniyle miting alanının tüm giriş ve çıkışlarında simitçiler tezgah açtı. Miting dolayısıyla son ayların en fazla satışını yapan simitçiler mitingin en çok kazananı oldu. - AYDIN