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Mithatpaşa Caddesi yeniden çift yön oluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mithatpaşa Caddesi yeniden çift yön oluyor

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mithatpaşa Caddesi'nin bir kısmındaki tek yön uygulamasını kaldırdı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mithatpaşa Caddesi'nin bir kısmındaki tek yön uygulamasını kaldırdı. Yarından itibaren (15 Haziran 2022 Çarşamba) caddede daha önce olduğu gibi çift yönlü trafik akışına geçilecek.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine UKOME 20 Mayıs 2022 tarihinde, Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü için tek yön kararı aldı. Halk arasında "Depo Kavşağı" olarak bilinen 16 Sokak Kavşağı (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sokağı girişi) ile 99/1 Sokak Kavşağı (Küçükyalı Kavşağı / Hakimiyet-i Milliye İlkokulu önü) arasındaki kısmın, "Konak istikametine doğru tek yön" uygulamasına geçildi. Ancak vatandaşlardan gelen talep üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) eski trafik akışına dönülmesi için başvuru yaptı. UKOME caddenin çift yön trafiğe açılmasını onayladı. Mithatpaşa Caddesi'nin bu bölümünde 15 Haziran 2022 Çarşamba sabahı saat 07.00'den itibaren çift yön uygulaması geçerli olacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaşım Koordinasyon Merkezi İzmir Yerel Haberler

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