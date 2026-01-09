Güvenlik kaynakları: "Milli İstihbarat Teşkilatı da yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütmektedir. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajlar iletilmektedir"
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'deki olayların barışçıl yollarla çözülmesi için Suriye Hükümeti ve ABD ile sürekli temas halindedir. Ayrıca SDG'ye de gerekli mesajlar iletilmektedir.
Güvenlik kaynakları: "Milli İstihbarat Teşkilatı da yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütmektedir. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajlar iletilmektedir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel