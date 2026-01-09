Güvenlik kaynakları: "Milli İstihbarat Teşkilatı da yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütmektedir. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajlar iletilmektedir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel