MİT'in gerçekleştirdiği operasyonu duyan Yozgatlı şehit ailesi: "Oğlumuzun kanı yerde kalmadı"

Terör örgütü PKK/KCK'nın 2007 yılında Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın'ın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini öğrenen Yozgatlı Şehit Piyade Er Lokman Eker'in ailesi, oğullarının kanının yerde kalmadığı için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 şehit verdiği ve 16 askerin yaralandığı Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), Suriye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Saldırıda terhisine 20 gün kala şehit düşen Yozgatlı Piyade Er Lokman Eker'in Yozgat merkeze bağlı Buzağcıoğlu köyündeki annesi Selvinaz ve babası Ali İhsan Eker de, MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda oğullarının intikamının alındığı haberini öğrendi.

Oğlum benim yanıma gelmiş kadar mutlu oldum

Haberi duyan baba Ali İhsan Eker, oğullarının kanının yerde kalmadığını belirterek, "Rabbim devletimizin yokluğunu vermesin. Onlar cennete gitti, bu teröristlerin kökünü kazıyacağız, bir tanesi kalmayacak. Bayrağımız başımızdan inmesin, ezanlarımız susmasın. Sonsuza kadar birliğimiz inşallah devam eder. Biz çok mutluyuz, bizim çocuğumuz şehit oldu ne mutlu bize, kanı da yerde kalmadı onların da kökünü kazıyacağız. Olayı bir gün öncesinde duydum, oğlum benim yanıma gelmiş kadar mutlu oldum. Dostlarım bana göz aydınlığı ettiler, mutlu oldum" dedi.

Çok mutluyum, huzurluyum ama acısını hala çekiyorum

Anne Selvinaz Eker ise dağlıca saldırısının planlayıcısının ölümü duyduğu zaman çok sevindiğini belirterek, "Oğlumun kanı da yer de kalmadı, o şehit oldu. Bu zamana kadar serbestçe geziyordu, onun da yanına kalmadı. Ben oğlumdan razıyım, ben onu çok sevdim ama Rabbim onu daha çok sevmiş. Vatan hizmetini bitirmişti, günü dolmuştu. Çok şükür ki şehit oldu o yandan çok mutluyum, huzurluyum ama çok acısını çekiyorum. Sabrediyorum, şükrediyorum. Devletimize çok teşekkür ederim, onları başımızdan eksik etmesin. Vatanımızı ve askerimizi Rabbim korusun" şeklinde konuştu. - YOZGAT