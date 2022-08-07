Mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyen 'Rojen' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

 - Güncelleme:

Mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyen 'Rojen' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" çerçevesinde Ukrayna'dan dün akşam saatlerinde gelen ve İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı 'Rojen' isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde demirlediği noktada denetlendi.

Denetimleri tamamlanan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüntülenen gemi İngiltere'ye doğru yol aldı.

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Yerel

İstanbul Boğazı İstanbul Mısır Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title