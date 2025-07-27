Mısır ve Ürdün'den Gazze'ye Yardım Konvoyları Yola Çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların kapasitesini artırma çabaları çerçevesinde 3 bölgede verdiği taktiksel aranın ardından Mısır ve Ürdün'den yardım konvoyları Gazze'ye doğru yola çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların kapasitesini artırma çabaları çerçevesinde bugünden itibaren yerel saatle 10.00-20.00 arasında El-Mavasi, Deyr el-Belah ve Gazze Şehri'nde verdiği taktiksel aranın ardından Mısır ve Ürdün'den yardım konvoyları Gazze'ye doğru yola çıktı. Yardım yüklü çok sayıda kamyonun konvoylar halinde her iki ülkeden Gazze'ye ilerlediği görüldü.

İsrail ordusu, ayrıca BM konvoylarının ve yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç dağıtması için 06.00-23.00 saatleri arasında kalıcı güvenlikli güzergahları belirlendiğini ifade etmişti. - KAHİRE