Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili ilişkiler, Gazze'deki son durum ve Doğu Akdeniz'in refahı üzerine görüşecek. Ayrıca, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısı düzenlenecek ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi planlanıyor.

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Başta ikili ilişkiler olmak üzere, Fidan Mısırlı mevkidaşı ile temaslarında Gazze'deki son durum ve Doğu Akdeniz'in refahı ele alınacak.

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, 12 Kasım tarihinde Türkiye'yi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati eş başkanlığında Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) Birinci Toplantısı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla düzenlenecek toplantıda, 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'nın hazırlıkları da ele alınacak.

Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu, 14 Şubat 2024 tarihinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin imzalanan ortak bildiri çerçevesinde ihdas edilmişti. Dışişleri Bakanları eş başkanlığında toplanan OPG, YDSK toplantılarının hazırlıklarını yürütmek ve iki ülke arasındaki iş birliği alanlarında koordinasyonu güçlendirmek amacıyla faaliyet göstermekte.

Bakan Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ve Mısır arasında müzakereleri devam eden anlaşmalar ile ikili ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri başta olmak üzere tüm veçheleriyle kapsamlı şekilde ele alması, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefi kapsamında, karşılıklı yatırımların teşviki, savunma sanayii, ulaştırma, bağlantısallık ve enerji dahil çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtmesi hedefleniyor.

Ayrıca görüşmelerde, Bakan Fidan'ın Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtmesi ve ateşkesin müteakip aşamalarına dair görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in ihlallerine rağmen, Filistin tarafının ateşkesin şartlarına riayet ettiğini ve süreci sorumlu biçimde yürüttüğünü belirtmesi, uluslararası toplumun, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimlere destek vermesi gerektiğini, Türkiye'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirecek.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrarın temini için yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunması, Libya'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin kalıcı hale gelmesine yönelik ortak iradeyi vurgulaması, bu çerçevede, Mısır'la süregelen yakın istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Doğu Akdeniz'in barış, refah ve istikrarın hakim olduğu bir bölge olarak ön plana çıkmasına yönelik iki ülkenin sunabileceği katkıları değerlendirmesi ve Sudan'da devam eden çatışmalardan duyulan endişeyi belirtmesi ve Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik Türkiye'nin açık desteğinin altını çizmesi, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemine bir kez daha dikkat çekmesi öngörülüyor.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler son dönemde üst düzey temas ve ziyaretlerle güçlenmektedir. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ve ihracat ortağı olarak öne çıkıyor. 2024 yılında ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaşmış; ihracat 4,2 milyar dolar, ithalat ise 4,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef iki Cumhurbaşkanı tarafından 15 milyar dolar olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.