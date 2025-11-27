Haberler

Mirasçılara Muvazaalı İşlemler Hakkında Önemli Uyarı

Güncelleme:
Avukat Tevfik İmamoğlu, mirastan mal kaçırma uygulamalarının mirasçıların haklarını zedelediğini belirterek, bu tür işlemlerin hükümsüz sayılacağını ve mirasçıların tapu iptali davası açabileceğini söyledi.

Avukat Tevfik İmamoğlu; mirastan mal kaçırma olarak bilinen muris muvazaalı işlemlerde mirasçının haklarının zedelendiğini söyleyerek, "Yapılan devir işlemleri muvazaalı kabul edilirse mirasçı hakkına kavuşabilir" dedi.

Muvazaalı işlemlerin baştan itibaren hükümsüz sayıldığını söyleyen Avukat Tevfik İmamoğlu, "Uygulamada sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi muris muvazaası yani mirastan mal kaçırmadır. Bir kişinin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla üçüncü kişilere yaptığı karşılıksız kazandırmalara deniyor. Yani gerçek niyeti bağış olarak ama satış göstermek sureti ile mirasçıların miras hakkını engelliyor miras bırakan. Genelde tapuda satış göstermek sureti ile oluyor. Örnek vermek gerekirse anne-babanın satış gibi gösterip tapuyu devretmesi gibi durumlarda diğer mirasçıların miras hakkı zedeleniyor. Bu tür işlemler muvazaalı işlemler olarak geçiyor. Yargıtay bu işlemleri hükümsüz kabul ediyor zaten Borçlar Kanunu'nda da muvazaalı baştan itibaren hükümsüzdür demektedir" dedi. Avukat İmamoğlu, karşılaşılan durumda mirasçının tapu iptal davası açabileceğini söyleyerek; "Böyle bir durumla karşılaşan mirasçı, yani miras hakkı zedelenen mirasçı miras bırakanın ölümü ile birlikte muris muvazaası sebebi ile tapu iptali ve tescil davası açabilir. Bunun herhangi bir süresi, zaman aşımı yoktur. Sadece mirastan ret edilmiş, çıkarılmış ya da feragat etmiş kişiler bu davayı açamaz. Mahkeme açıldıktan sonra yapılan yargılama sonucunda bu işlemin muvazaalı olduğuna karar verirse bu işlem hiç yapılmamış gibi kabul edilir. Tapu varsa iptal edilir ve miras payları tekrardan dağıtılır. Mirasçılar da hakkına kavuşmuş olur. Yani miras kaçırma gibi bir durum yok. Sadece bu durumlarda fark eden mirasçı, hakkı ihlal edilen kişiler adli makamlara başvurup haklarını alabilirler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
