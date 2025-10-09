Miraç Sünnetci: Kültürel Mirası Gelecek Nesillere Aktarmak Önemli

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, gelenek, görenek ve kültürün bir sonraki nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Sünnetci, okul ziyaretinde öğrencilerimizle bir araya geldi. Sınıf ziyaretlerinde geleneksel çocuk oyunlarını öğrencilere hediye eden Sünnetci yaptığı açıklamada, "Gelenek, görenek ve kültürel mozaiğimiz bizi biz yapan en önemli değerlerimizdir. Bu kültürün yaşatılıyor olması ve gelecek kuşaklarımıza aktarılması Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun ana hedefi olarak her birimizin sorumluluğudur. Siz kıymetli öğrencilerimizin de köklerimize bağlı kalarak gelecek planlarınızı dinlemek bizleri haliyle mutlu etti. Doğru başlanılan yolda aynı istikamette yürümeye devam ediyoruz gençler" dedi. - AFYONKARAHİSAR