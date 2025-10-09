Haberler

Miraç Sünnetci: Kültürel Mirası Gelecek Nesillere Aktarmak Önemli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı ve öğrencilerle bir araya gelerek kültürel değerler hakkında bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, gelenek, görenek ve kültürün bir sonraki nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Sünnetci, okul ziyaretinde öğrencilerimizle bir araya geldi. Sınıf ziyaretlerinde geleneksel çocuk oyunlarını öğrencilere hediye eden Sünnetci yaptığı açıklamada, "Gelenek, görenek ve kültürel mozaiğimiz bizi biz yapan en önemli değerlerimizdir. Bu kültürün yaşatılıyor olması ve gelecek kuşaklarımıza aktarılması Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun ana hedefi olarak her birimizin sorumluluğudur. Siz kıymetli öğrencilerimizin de köklerimize bağlı kalarak gelecek planlarınızı dinlemek bizleri haliyle mutlu etti. Doğru başlanılan yolda aynı istikamette yürümeye devam ediyoruz gençler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım

Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım

Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.