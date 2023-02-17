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Miraç Kandili'nde vatandaşa kandil simidi dağıtıldı

Yerel Haberler

Miraç Kandili'nde vatandaşa kandil simidi dağıtıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde de camiler mübarek Miraç Kandili dolayısıyla doldu taştı.

Tüm yurtta olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde de camiler mübarek Miraç Kandili dolayısıyla doldu taştı. Kozan'da tarihi Hoşkadem Camii'ne Miraç Kandili dolayısıyla ibadetlerini yerine getirmeye gelen vatandaşlara Kozan Belediyesi tarafından kandil simidi ve bal şerbeti ikram edildi.

Tarihi Hoşkadem Camii önünde Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı ve Kozan Belediyesi Aşevi Personelleri tarafından namaz kılmaya gelen vatandaşlara kandil simidi ve bal şerbeti ikram edildi. Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın selamlarını vatandaşlara ileterek onun adına kandillerini kutladı.

Mübarek Miraç Kandili'nde Tarihi Hoşkadem Camii'nde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua edildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kozan Belediyesi Miraç Kandili Adana Kozan Yerel Haberler

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