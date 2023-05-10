- Miniklerin tablet bilgisayar mutluluğu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bin 167 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı. Yaz tatili öncesi tabletlerine kavuşan miniklerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Dilovası Belediyesi, pandemi sürecinde ilçedeki yaklaşık 12 bin öğrenciye tablet bilgisayar hediye etmişti. Projeyi devam ettirerek, geleneksel hale getiren Dilovası Belediyesi, bu yıl da 5. sınıfta eğitim gören bin 167 öğrenciye tablet bilgisayar dağıttı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in ev sahipliğinde düzenlenen dağıtım törenine Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 4 ayrı masada alfabetik sıraya göre dağıtılan tabletleri almak için öğrenciler sıraya giren öğrenciler, tabletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Çocuklarımız uzay çağını da geçtiler"

Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, "Ben öğretmen olduğumda sınıfta kara bir tahta ve ucunda tebeşir vardı. Akşama kadar ellerim tebeşir tutmaktan yorulur, her tarafımız toz duman içinde kalırdı. 2000'li yıllardan sonra çok büyük bir devrim yaşandı okullarda. O kara tahtaları hiç görmüyoruz artık. Bir anda sınıflarımızda akıllı tahta denilen bir şeyle karşılaştık. Şimdi çocuklarımız okullarda akıllı tahtalarda, EBA denilen sistemle 160 ülkenin gıpta ettiği, hiç kimsenin yapamadığı ama sadece Türkiye'nin yaptığı programla öğretmenlerimiz öğrencilere bütün konuları görerek, göstererek, videolarıyla anlatıyorlar. Artık bilgi çağı diye bir şey yok, çocuklarımız uzay çağını da geçtiler. Yeni dünya çok yoğun bir şekilde gelişiyor" dedi.

"Onların kendi yaş grubundaki diğer zeki çocuklarla yarıştığını unutmayın"

Dilovası Belediyesi'nin eğitime verdiği desteği anlatan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Eğitimin her alanında destek vermeye çalıştık ve verdik de elhamdülillah. Özellikle amiral gemimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere çok destek verdi. Bizler okullarımızda zeka oyunları sınıfları, robotik kodlama sınıfları gibi uygulamalara çalıştık. Bunlar hep plan çerçevesinde yapılıyor. Çocuklar kendi yaşıtlarıyla yarışacak. Unutmayın ve şu rehavete de kapılmayın, 'Benim çocuğum zekidir, akıllıdır' demeyin. Onlar sizinle yarışmıyor çünkü. Onların kendi yaş grubundaki diğer zeki çocuklarla yarıştığını unutmayın. Hep beraber 'Dilovası'nda Herkes Okuyor' kampanyası başlatmıştık. Herkese kitaplar dağıttık. 53 bin 500 nüfusumuz var, hemen hemen herkese kitap dağıttık. Kişi başına ortalama 1 kitap düştü. Buna göre etkinlikler, kültür merkezinde programlar yapıyoruz. Sadece çok programlı liselere bile 25 milyonluk bir yatırım var. Şu tablet bilgisayarların şu anki değeri, bir tanesi 5 bin 800 TL civarında. Yaklaşık 13 bin 500 civarında tablet yükseliyor toplamda. Düz bir hesapla yalnızca 10 bin tanesi 55 milyon yapıyor. Toplamda 70 milyon TL'nin üzerinde. Sırf bu çocuklar okusun, eksik kalmasın diye Allah bize güç verdi ve hepsini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz eğitimde marka kent olmak"

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, "Çocuklar bizim önceliğimiz. Öğrencilerimizi yetiştirirken büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Bu sorumluluğun gereğini de hep beraber yerine getirmeye gayret ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, başarı tatlıdır ama ter kokar. Hedefimiz eğitimde marka kent olmak. Bunun için de daha fazla çalışacağız, daha fazla terleyeceğiz ve amacımıza hep beraber ulaşacağız. Bugün Dilovası'nda yapılan da geleceğin Dilovası'nı hazırlamak, marka kent oluşturmak için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Dilovası çocukları çok şanslı"

Dilovası'nda eğitim gören çocukların çok şanslı olduğunu ifade eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "Dilovası çocukları çok şanslı. Dilovası'nda eğitime gönül vermiş bir başkanımız var, kaymakamımız var. Umuyorum ki, Dilovası'nın geleceği daha güzel olacak. Kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye her geçen gün büyüyen gelişen, dünyada söz sahibi olan bir ülke haline geldi. Son 21 yılda Türkiye'ye yaptığımız hizmetlerle yapacaklarımızın da teminatı olmuştur. Şimdi Türkiye Yüzyılı için çalışıyoruz. Çıktığımız yolda ülkemiz için Dilova'mız için yapacağımız çok daha güzel işler olacaktır. Tam bağımsız Türkiye için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.