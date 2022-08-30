Miniklerin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Yerel Haberler Parkur AVM'ye gelen yüzlerce çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramını aileleriyle birlikte coşkuyla yaşadı. Parkur AVM'ye gelen yüzlerce çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramını aileleriyle birlikte coşkuyla yaşadı. 'Mutlu Oyuncak Dükkanı'nın sevilen karakterleriyle buluşan minikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle dağıtılan bayrak ve bando gösterisiyle unutulmaz gün yaşadı. Minikler hep bir ağızdan çalınan marşlara da eşlik etti. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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